Российский политолог объяснил, когда "ЛуганДония" вернется в Украину

Украина никогда не признает аннексию Донбасса и Крыма, пишет Пионтковский.

Украине нужно сказать, что "ЛуганДония", так же как и Крым — это временно оккупированая агрессором территория.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, пишет "Обозреватель".

"Украина никогда не признает ее аннексию, но не собирается увольнять эту территорию силой, потому что это приведет к очень большому кровопролитию. Она вернется в Украину, когда путинский режим падет, а сейчас ее надо рассматривать как "временно оккупированную территорию, которая должна быть изолированной полностью", — считает он.

"А если международное сообщество хочет внести какой-то позитив, то он должен быть в разведении сторон, в силах ОБСЕ на линии прекращения огня. Этой позицией пугают, называя "замороженным конфликтом". Да, это замораживание, но оно гораздо лучше, чем то, что Путин навязывает Киеву", — подчеркнул политолог.

"Единственная ответственность, которая лежит на украинской власти — это обеспечения эвакуации тех граждан Украины, которые хотят покинуть эту территорию и поселиться на территории, контролируемой украинской властью", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее российский политолог объяснил, почему нельзя договариваться с Путиным, и как решить конфликт на Донбассе.