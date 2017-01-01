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Российский политолог объяснил, почему Донбасс не нужен Путину в составе РФ

Сегодня, 18:15

В России ментальность застряла на уровне ХІХ века.

Разрушение, Донбасс, Донецк, Луганск
Путину Донбасс не нужен, считает российский политолог informator.su
В ХІХ веке территория воспринималась как достояние — чем больше территорий, тем государство богаче, но в ХХ веке новые земли стали тем, что нуждается в инвестициях, поэтому новые территории превращаются не в достояние, а в тяжелый груз.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде".

По его словам, поскольку в России ментальность застряла на уровне если не ХІХ века, то первой половины ХХ века — сталинской эпохи, РФ пытается приращивать земли.

"А на деле же у Путина нет ресурсов для того, чтобы содержать эти 3-4 миллиона человек Донбасса. На словах Владимир Владимирович к сердцу прижимает "ЛНР" и "ДНР", а не деле у него не хватает денег для того, чтобы прокормить свой собственный народ", — подчеркнул Орешкин.

Напомним, ранее Орешкин рассказал, почему Крымский мост нужно охранять от диверсий.
Теги:  
Орешкин, Россия, Донбасс, Украина
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