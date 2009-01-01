Российский политолог объяснил, почему Кремль попытается "слить" оккупированный Донбасс

Люди в Донецке, Горловке и Луганске живут на грани нищеты, говорит Орешкин.

Кремль попытается «слить» оккупированный Донбасс news-hot.net

На Донбассе львиная доля налоговой базы идет в украинский бюджет. Поэтому для России эта оккупированная территория является большим камнем на шее.

Такое мнение высказал online.ua российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Украина аккуратно отодвигает население, которое живет на неподконтрольной территории — треть Луганской и Донецкой областей. Очень урбанизированная часть, примерно 3 млн человек. Это более 100 млрд рублей расходов, потому что людей больше, чем в Крыму", — отметил он.

"При этом люди в Донецке, Горловке и Луганске живут на грани нищеты. В российском правительстве понимают, что если эту территорию аннексировать, она станет еще дороже. Туда нужно инвестировать, а по воде, электроэнергии, все равно, зависимость от Украины. Плюс Запад отреагирует очередным витком санкций. Поэтому Кремль не собирается "присоединять" эту территорию. Задача Кремля — как-то отказаться от этой территории, но так, чтобы можно было сохранить победное выражение на лице", — подчеркнул политолог.

"Вот только сейчас, как мне кажется, люди на Донбассе начинают понимать, что что-то не так, никакой России не будет.

Регион сложный, ему будет все сложнее интегрироваться в современную экономику. Поэтому военная фаза сменится мирной фазой перепахивания Донбасса. Кремль заинтересован, чтобы за разбитую посуду платила Украина. Включать Донбасс в состав РФ Путину невыгодно. Эта банальная правда начинает сейчас достаточно болезненно стучаться в черепную коробку уверовавших в "Новороссию", — добавил Орешкин.

Напомним, ранее в Кабмине назвали сроки возвращения оккупированного Донбасса.