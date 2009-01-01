Российский политолог объяснил, почему Москва не пойдет на масштабную агрессию против Украины

Путин будет пытаться втолкнуть эту Лугандонию в политическое тело Украины, пишет Пионтковский.

Москва не пойдет на масштабную агрессию, заявил политолог mir24.net

Москва не пойдет на крупномасштабную агрессию против Украины и не только потому, что боится реакции Запада, а прежде всего потому, что в Украине есть современная армия, которая защищает страну.

Об этом российский политолог и публицист Андрей Пионтковский пишет в материале на "Обозревателе".

"И уровень потерь, который понесет российская армия, окажется неприемлемым для русского общества. Но это не значит, что Путин с Украины слезет. Он будет пытаться втолкнуть эту Лугандонию в политическое тело Украины, чтобы разлагать ее изнутри. А так как Киев никогда не пойдет на путинскую интерпретацию Минских соглашений, это будут бесконечные провокации на линии разделения огня", — пишет он.

"И тут неважно как изменится риторика в американцев, а как будет действовать Трамп и его кабинет. Хотя недавние слушанья в Конгрессе показывают настроение Конгресса. Знаем мы также о позициях ряда членов кабинета Трампа. Поэтому придется Трампу, как говорят в определенных политических кругах России, за базар ответить. Он же сказал, что будет более жестким, чем Клинтонша, если Путин будет продолжать агрессивную политику. Вот должен будет это и продемонстрировать Конгрессу", — добавил он.

Напомним, ранее генерал напомнил о событиях "русской весны": Москва готовит новую военную авантюру.