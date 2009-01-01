Российский политолог объяснил, почему нельзя договариваться с Путиным, и как решить конфликт на Донбассе

Савва считает, что договариваться с Путиным — нет смысла, ему необходимо воевать в Украине

Владимир Путин Reuters Конфликт на Донбассе может решиться при одном условии — изменения политического режима в России. Для президента Владимира Путина и всего режима сохранение напряженности в Украине являются условием выживания и договариваться с хозяином Кремля — нет смысла.

Такое мнение высказал российский политолог, доктор политических наук, руководитель украинской Экспертной группы "СОВА", в недавнем прошлом — профессор Кубанского госуниверситета Михаил Савва в интервью ONLINE.UA.

"Это действительно сложный конфликт, но наиболее острое проявление он приобретает на уровне войны России и Украины. Этот конфликт эффективно может решиться при одном условии — изменения политического режима в РФ. Для Путина и всего режима сохранение напряженности в Украине или даже прямая война являются условием выживания", — говорит политолог.

По его мнению, конфликт на востоке Украины будет продолжаться.

"Всплеск популярности Путин получил за счет экспансии и игры на имперских воспоминаниях россиян. Другими способами он не мог обеспечить такую поддержку, потому что внутренняя политика России — череда провалов. Поэтому конфликт будет продолжаться.

Есть такая стратегия — замороженный конфликт. На постсоветском пространстве их довольно много: Приднестровье, Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осетия. Во всех этих случаях Кремль выступает в роли посредника, что позволяет ему управлять этими конфликтами. Поэтому Украина заинтересована в смене режима в Кремле. Но даже при смене власти в России не все будет просто с урегулированием. Однако, смена режима — это первый шаг на довольно длинном пути, который может дать результат. Договариваться с Путиным — просто нет смысла", — считает Савва.

"Его режим построен на системной имитации: демократии, судебной системы, правоохранительных органов. Создатели этого режима надеялись, видимо, что демократию они будут имитировать, а все остальное будет работать как хорошие часы. В РФ все чаще падают космические корабли. Это признак того, что имитация и туда уже добралась. Во внешней политике режим тоже имитирует. То есть, говорит одно, а делает другое. О чем здесь можно договариваться? Максимум — о перемириях", — подчеркнул политолог.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук рассказал о провалившейся комбинации Кремля на Донбассе.