Российский политолог объяснил, почему Путин может пойти на обострение в Украине

Путин может ужесточить действия против Украины для того, чтобы создать еще более опасную ситуацию и сформировать базу для переговоров.

Путин может пойти на обострение в Украине Reuters

Президент России Владимир Путин может ужесточить действия против Украины для того, чтобы создать еще более опасную ситуацию и сформировать базу для переговоров.

Вместе с тем такой вектор поведения Путина будет означать "исключение его из группы вменяемых, уважаемых или предсказуемых государств и переход уже чисто к советской технологии взаимодействия с Западом", пишет российский политолог Дмитрий Орешкин в материале на "Апострофе".

По его словам, это полностью исключит Россию из мирового сообщества на уровне так называемых договороспособных стран и переведет ее на уровень КНДР или Советского Союза.

"Грубо говоря, это означает, что мы резко обостряем ситуацию в Украине и потом заявляем Америке: мы прекратим это, вы нам дадите то-то и то-то" — подчеркнул Орешкин.

Политолог также отмети, что если в России так называемый силовой блок перевесит, то вполне можно себе представить попытку подбросить дров в костер на Востоке Украины — с тем чтобы напугать Запад и создать себе более выигрышные тактические условия для переговоров.

"Украинской стороне, конечно, надо быть готовой к любому повороту событий. Но все-таки, как мне кажется, Путин еще не настолько откатился в Советский Союз, чтобы рисковать полной изоляцией и полным вычитанием России из формальных и неформальных представлений о том, как выстраиваются международные отношения. Слишком велик риск замораживания всех зарубежных средств" — добавил Орешкин.

Напомним, ранее российский политолог рассказала, как Запад "припер к стенке" РФ.