Российский политолог объяснил, почему Путин "слил" оккупированный Донбасс

Признание "паспортов" боевиков является демонстративным шагом и посылом патриотической общественности, считает Орешкин.

Боевики на Донбассе 0629.com.ua

Возобновление военных действий на Донбассе не стоит на повестке дня в Кремле. Вряд ли еще один цикл санкций и международной изоляции будет устраивать московскую или кремлевскую верхушку.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Обозреватель".

"А вот сделать такой аккуратный демонстративно-жесткий и в тоже время необратимый шаг, как признание паспортов — это вполне можно", — отметил он.

"Конечно, это такой странный шаг, потому что Россией непризнанные ни ЛНР, ни ДНР, а их паспорта признаны. Это дипломатический нонсенс. Такого не может быть, чтобы государство рассматривало паспорта какого-то территориального образования, непризнанного, а его документы как-то имеют официальный статус. Вот эта половинчатость как раз типична для Путина. Этого достаточно, чтобы во-первых, зафиксировать жесткость своей позиции, во-вторых, показать, что Путин с ДНР, ЛНР продолжает политику защиты "русского мира", и в-третьих, не брать на себя ключевых обязанностей, связанных с официальным признанием самих республик. Эта промежуточность очень важна", — считает политолог.

Он подчеркнул, что это является демонстративным шагом и посылом патриотической общественности, что Путин не слил Донбасс.

"Хотя на самом деле он его слил. Денег на поддержку Донбасса у него нет", — добавил Орешкин.

Напомним, в ОБСЕ заявили, что признание Россией "паспортов" ЛДНР еще одна преграда для прекращения войны на Донбассе.