Российский политолог объяснил провал очередной кремлевской операции

Украина является субъектом в мировой политике, отметил Пионтковский.

Дональд Трамп и Владимир Путин Голос Америки

Никаких больших сделок , включая согласия Запада на торг между Россией и Украиной — не будет, да и быть не могло за спиной у Украины.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский пишет "Обозреватель".

Он подчеркнул, что Украина является субъектом в мировой политике.

"О чем бы там Трамп с Путиным не договорились, сопротивление российской агрессии все равно продолжалось бы. Но в той атмосфере, когда практически весь американский истеблишмент, в том числе и республиканцы, выступают против трамповских настроений и шагов в направлении Путина, он уже не способен это делать, даже если пожелал бы", — пишет политолог.

"В этом случае Трампу может просто угрожать импичмент и он теперь сам вынужден будет бежать впереди антипутинского паровоза. Он уже сказал, что Крым нужно вернуть, критиковал Обаму за мягкую реакцию и так далее", — считает он.

"Поэтому тема, которая больше всего беспокоит и нас в России, и украинцев, эта возможность путинского захвата Белого Дома — закрыта. В Москве думали, что можно как-то завербовать, внушить что-то одному человеку, посадить его в кресло в Белом Доме и все будет решено. Но в Америке другая политическая система, поэтому вся эта операция провалилась", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее западные СМИ назвали шесть шагов, которые помогут США остановить Путина в Украине.