Российский политолог объяснил, зачем Путину миротворцы на Донбассе

Путин не хочет усугубить ситуацию на Донбассе, хотя он может играть на разных досках.

Владимир Путин. Reuters

Заявление президента России Владимира Путина о введении миротворцев на Донбассе указывает на готовность Москвы вести курс на замораживание конфликта на востоке Украины.

Об этом пишет российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в своей колонке для "Нового времени".

"Это показывает, что Москва отказывается от своего уже нереалистичного плана втолкнуть так называемое ЛДНР в Украину, чтобы легализовать местных бандитов и сделать их политическими деятелями страны — то, что навязывалось Киеву последние два года. Наоборот, теперь она готова вести курс на замораживание конфликта: миротворцы на линии разграничения, фактическая, а может даже формальная, аннексия территории", — отметил Пионтковский.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Совет безопасности вряд ли примет такое предложение, учитывая позицию, которую заняли США по украинскому вопросу, которую озвучил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер: "Это не гражданский конфликт, это война России против Украины, там присутствуют российские войска".

"Волкер говорит это открытым текстом, а значит, если признать эти реалии, то речь пойдет о дальнейшей аннексии территории Украины. Мне трудно представить, чтобы США и западные державы проголосовали за это в Совете безопасности", — говорит он.

"В то же время Путин заявил, что поставки американского летального оружия Украине могут спровоцировать применение военной силы на других территориях. Ссылаясь на какие-то несуществующие самостоятельные вооруженные силы на Донбассе, а по существу россиян, он имел в виду не Одессу и Харьков, а зоны по всему миру. Например, тот же Афганистан, где Россия уже вовсю поставляет оружие, пока официально не признавая, Талибану, с которым сражаются американцы", — уточнил эксперт.

Пионтковский добавил, что, судя по всему, сейчас Путин не хочет усугубить ситуацию на Донбассе, хотя он может играть на разных досках.

"В том числе и пойти на некую эскалацию конфликта. Не для того, чтобы дойти до Киева или даже Мариуполя. А чтобы надавить на Запад, попугать его немножко, чтобы склонить его к более благоприятным для себя условиям урегулирования — к тому же замораживанию в пользу России", — уточнил он, добавив, что в таком случае поставка американского летального оборонительного оружия будет совершена просто немедленно.

Напомним, 5 сентября Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения в Донбассе якобы для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

Со своей стороны МИД Украины отреагировал на заявление Путина о развертывании миротворческой операции ООН на Донбассе и подчеркнул, что официальный Киев исключает присутствие российских военных в составе возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.