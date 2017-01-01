"Москва все сало съела и горилку выпила". Российский политолог о заявлении Вятровича об оккупации УССР

По словам эксперта, все постимперские страны прошли через то, через что сейчас приходится проходить Украине.

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Известный российский политолог Дмитрий Орешкин во время чата для " Главреда " дал свою оценку недавнему и нашумевшему заявлению главы Института национальной памяти Владимира Вятровича - о том, что пребывание Украины в составе Советского Союза было оккупацией страны Россией.

"Заявление главы Института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что пребывание УССР в составе Советского союза по сути было оккупацией Украины Россией — это неизбежный элемент формирования нации. А формируется она в рамках государства. Как только государство получает независимость, оно начинает выстраивать свою историю, идеологию и начинает "задним числом" конструировать национальный миф. Все постимперские страны и их политические классы перекладывают вину за тяготы, которые переживает страна, на бывшего колониалиста. Так происходило в Польше, когда все валили на Советский Союз, так происходило в Прибалтике […]. Так происходило в момент развала Советского Союза, когда региональные элиты говорили, что у них все хорошо было бы, если бы не Москва, которая "все сало съела, горилку выпила, а жито вывезла". Сейчас через такую фазу проходит Украина, формируя свою национальную идентичность. И формируется она, естественно, на отрицании соседей", - сказал он.

Однако Орешкин подверг сомнению прагматичность и рациональность такого способа построения национальной идентичности.

"Это удобно в идеологическом плане, но бесперспективно — в практическом. Мне кажется, что можно говорить об оккупации западной Украины, которую "оттяпал" Советский Союз в процессе договоренностей с Гитлером. Это выглядит более правдоподобным. Но все равно это не имеет серьезного отношения к исторической науке, но имеет отношение к идеологии, опрокинутой в прошлое. Сейчас нужно найти кого-нибудь, кто виноват в трудностях украинской государственности, и, естественно, становятся виноватыми "москали", даже искать не надо […]. И, хотя я это принимаю как естественный ход строительства нации и осмысления собственной истории. Но, мне кажется, что палка немного перегнута", − добавил он.

Напомним, ранее российский политолог назвал основную задачу, стоящую перед Путиным по Украине.