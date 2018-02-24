Российский политолог рассказал о поражении Путина в Украине

Сейчас в России тема Украины "остужается".

Политолог рассказал о поражении Путина Reuters

Президент РФ Владимир Путин не смог добиться серьезных достижений в войне против Украины, поэтому в России украинская тема сходит на нет, заявил российский политолог Дмитрий Орешкин

"Сейчас в России, насколько я понимаю, тема Украины "остужается". Понятно, что Путин там потерпел поражение, по большому счету. Украина как никогда далека от России. Поэтому тема Украины — не выигрышная для Путина. Хотя и выборы назначили на 18 марта, дату, которая связана с Крымом (выборы президента РФ назначены на годовщину аннексии полуострова, — ред.), но похоже, что эта тема выдохлась — ее стараются зажевать, убрать, сделать вид, что ее не существует. Потому что нет ощущения, что Владимир Владимирович Путин в Украине какие-то великие подвиги совершил. Наступает разочарование. Поэтому то, что происходит в Украине, здесь как-то вяло освещается или не освещается вовсе", — подчеркнул Орешкин в материале на "Апострофе".

Напомним, ранее российский журналист объяснил, почему Путин будет отступать в Украине и Сирии.