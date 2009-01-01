Российский политолог рассказал об особом взгляде Путина на мир

О чем бы лидер РФ ни договорился на предстоящей встрече с Трампом, в стране это преподнесут, как его огромную победу, отметил Орешкин.

Владимир Путин Reuters

У президента РФесть специфический взгляд на мир — лидер страны четко различает политическую действительность и виртуальную реальность, в последней он победитель.

Об этом российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал "Новому Времени".

По его словам, у 80% населения России, поддерживающего главу государства, "картинка мира простая: мы оттяпали у Украины Крым, это — хорошо, поскольку нарушает международные законы".

"А это значит, что россияне выше международных законов. Дальше больше — значит, россияне поднялись с колен. И вот это ощущение крутого пацана — виртуальное, поскольку таким образом в действительности Россия загнала себя в международную изоляцию, получила санкции, экономическую стагнацию", — добивал эксперт.

Орешкин подчеркнул, что при этом "Путин, как человек понимающий, что такое телевизор, будет рассказывать, дескать, это — замечательная победа". "То, что он потерял 40-миллионную Украину, которая была дружественно настроена по отношению к России, то, что он потерял дорогу к Приднестровью, которая сейчас оказалась в блокаде, — обо всем этом не говорит телевизор. Там говорят только о том, что россияне поднимаются с колен, и людям это нравится", — сказал политолог.

"Актуальный пример: о чем бы Путин ни договорился на предстоящей встрече с Трампом (президент США Дональд Трамп — Ред.), это преподнесут, как огромную победу Путина, поскольку именно он якобы заставил Трампа встретиться, именно благодаря дипломатическому гению Путина американский президент вынужден принять условия РФ. И так оно останется в общественном мнении", — утверждает аналитик.

"Так же и СССР в виртуальном пространстве шел от победы к победе, а в действительности, в конце концов, развалился. Думаете, как сейчас в России воспринимают происходящее в ЛДНР? На практике сокращается их финансирование. Но в РФ говорят о другом, и приблизительно это звучит так: "Умная политика Путина вынуждает Порошенко (украинский лидер Петр Порошенко — Ред.) соблюдать "Минск-2", — подчеркнул собеседник.

"Еще год назад в России говорили, что "Минск-2" — это провал, измена "русскому миру", отказ присоединения ДНР и ЛНР к России. Теперь говорят: "Наша задача заставить укрофашистов соблюдать "Минск-2", он выгоден России". То есть то, что раньше показывали проигрышем РФ, теперь преподносят как победу", — заявил Орешкин.

"Поэтому договорятся Путин с Трампом о миротворцах на Донбассе или нет — российскому президенту в плане имиджа очень удобно: что бы он ни сделал на встрече — это будет победа, даже если он там всего-навсего зашнурует ботинки", — утверждает он.

Ранее бывший советский разведчик, сокурсник Владимира Путина по Институту им. Андропова, а сейчас американский финансовый аналитик Юрий Швец говорил, что при действующем президенте Россия обречена на смерть.