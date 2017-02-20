Политолог спрогнозировал, какие гадости Украина и Запад могут ожидать от Путина

Глава РФ — "сумасшедший-сумасшедший, но мыла не ест", считает Пионтковский.

Дональд Трамп и Владимир Путин Голос Америки

РФ находится в состоянии полной растерянности после провала ставки на президента США, глава страныхочет сделать что-то неприятное Украине и Западу.

Об этом говорится в колонке российского политолога и публициста Андрея Пионтковского на "Апострофе".

В то же время он считает, что лидер России "ограничится гадостями мелкого и среднего масштаба".

"Кремлевская агентура провалилась, человека, наиболее близкого к Кремлю, Трамп выгнал (речь идет об отставке советника президента США Майкла Флинна — ред."), — отметил аналитик.

По его словам, американский политик "вынужден, спасая свое президентство, занимать более антипутинскую позицию, парируя обвинения в связях с Россией". "Москва в последние дни ответила жестами раздражения по всему периметру", — добавил политолог.

"… это и размещение крылатых ракет, противоречащее соглашению о запрете ракет средней дальности, это и возобновившееся облеты американского эсминца в Черном море, которые прекратились с избранием Трампа, и более активная шпионская деятельность у берегов США", — написал публицист.

При этом "нельзя исключать, что и на украинском направлении Москва может готовить какую-то военную провокацию в качестве психологической реакции на провал своей операции с Трампом".

"... Последние три дня безумные телешоу заняты исключительно разжиганием ненависти к Украине. И поэтому на Донбассе можно ожидать военные провокации", — подчеркнул Пионтковский.

"Но, опять же, подчеркну, что провокации провокациями, и желание сделать что-то неприятное не только Украине, но и Западу — тоже есть, но все-таки, как говорят, Путин — сумасшедший-сумасшедший, но мыла не ест", — утверждает эксперт.

"Путин понимает, что серьезная военная эскалация — попытка взять Мариуполь, например, — вызовет очень жесткую реакцию. Поэтому, думаю, Путин ограничится гадостями мелкого и среднего масштаба", — говорится в материале.

Ранее политический аналитик, бывший нардеп Тарас Чорновил выразил мнение, что в Российской Федерации неожиданно осознали — выстроенная ими же доктрина "Трамп (Дональд Трамп — ред.) — наш" была ошибкой.