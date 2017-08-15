Российский политолог: у Кремля есть два варианта по Украине

Один из обсуждаемых в Москве вариантов — как бы уйти c Донбасса, сохранив при этом Крым.

Введение новых американских санкций против РФ было очень болезненным для российской политической верхушки. После подписания соответствующего закона у Кремля есть два варианта, в том числе в отношении Украины.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в комментарии "Апострофу".

По его мнению, кремлевская верхушка хорошо понимает, что разрушением всего их привычного существования они обязаны внешнеполитическим авантюрам Владимира Путина, и что из этой ситуации нужно как-то выходить.

"Обсуждаются два варианта, говорит политолог, либо то, что я называю гибридной капитуляцией — как-то договориться с Западом об условиях, которые он будет готов принять как отступление России (внутри страны — это можно будет продать, как победу). Один из обсуждаемых в Москве вариантов — как бы уйти c Донбасса, сохранив при этом Крым. А другой вариант — это гибридная эскалация: повысить ставки в конфликте, устроить какие-то военные провокации в отношении Украины или той же Беларуси. Опять же, с целью запугать Запад, а потом заставить его пойти на какую-то приемлемую для России сделку".

Вместе с тем, эксперт отметил, что в Москве не понимают, насколько резко изменилось в Вашингтоне отношение к путинской России.

"Что касается Украины, то малейший шаг России в эскалации конфликта немедленно вызовет решение - оно, собственно, уже подготовлено Пентагоном — о передаче Украине летального оборонительного оружия, что резко повысит для Москвы цену дальнейшей агрессии. В любом случае, сентябрь будет очень интересным месяцем", — подытожил он.

Напомним, ранее журналист Виталий Портников отметил, что главное, о чем сегодня думают в Кремле — это о том, как уйти с востока Украины и не потерять лицо.