Российский социолог объяснил, почему Путин может "устроить побоище у границ Украины"

В 1993 году удалось Коржакову и силовикам продать свои услуги, отметил Эйдман.

Путин может устроить побоище, считает Эйдман Reuters

В России существуют так называемые силовая и манипулятивная группировки, которые пытаются "продать" президенту РФ Владимиру Путину свои услуги.

Об этом живущий в Германии социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман заявил в инетервью "Эспрессо ТВ".

"В 1993 году удалось Коржакову и силовикам продать свои услуги, чтобы провести такой насильственный фактически переворот в октябре 93-го года. А сейчас такая же ситуация с Путиным", — отметил он.

Он пояснил, что манипуляторы пытаются "продать" Путину хитрые шаги: "давайте мы там Собчак выдвинем, давайте ещё кого-нибудь выдвинем", а существуют и "силовики", страшные в реальном смысле этого слова.

"Они наверняка ему говорят: "да зачем нам эта вся байда нужна, давай мы лучше гайки закрутим, или устроим какое-нибудь побоище у границ Украины, и весь народ, естественно, единым порывом побежит вождя избирать". И кто здесь победит — неизвестно", — подчеркнул Эйдман.

Напомним, ранее Хиллари Клинтон рассказала о плохой привычке президента России.