Российский социолог объяснил, почему Украина не сильно нужна Западу

С Москвой все хотят сотрудничать и вести бизнес, говорит Игорь Эйдман.

Запад не рассматривает Украину как рычаг давления на Россию или фактор, касающийся российских интересов, с помощью которого Москву можно "укусить".

Об этом живущий в Германии социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"К сожалению, Украина сама по себе не так уж сильно кому-то нужна на Западе. Потому что западные страны тоже эгоистичны. И многие в западных элитах, например, в немецкой, ориентированы на Россию. Не на давление, а на сотрудничество с ней. А ещё правильнее сказать — ориентированы не на Россию как страну, а на правящую путинскую финансово-промышленную бюрократическую олигархию", — говорит политический эксперт.

"Посмотрите, например, на [экс-канцлера ФРГ Герхарда] Шредера, который откровенно продался. И таких, как он, довольно много в Германии. С Москвой все хотят сотрудничать и вести бизнес", — подчеркнул автор книги "Система Путина".

Комментируя вопрос, почему Германия так боится "ледникового периода" в отношениях с РФ и значит ли это, что Украине не стоит надеяться на большую поддержку со стороны Берлина, Игорь Эйдман заметил: "Не Германия боится "ледникового периода", а немецкая финансово-промышленная элита и политическая элита (не вся, конечно, но её значительная часть), которая тесно связана с Россией, а точнее с путинской финансово-промышленной олигархией".

"Как говорится, ворон ворону глаз не выклюет. Крупный бизнес интернационален по природе. Для него главное — выгода, а не какие-то идеи", — подытожил он.

Российский социолог рассказал, как изменилась украинская политэлита после Майдана.

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