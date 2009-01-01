Российский социолог: после оккупации на интересы населения Крыма всем глубоко наплевать

Я предупреждал, что крымчане ещё пожалеют об аннексии полуострова, говорит Игорь Эйдман.

Более трех лет назад, лишившийся статуса туристической жемчужины, все-таки может быть возвращен Украине после ухода нынешнего кремлевского режима.

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"Когда Крым только был аннексирован, я написал в статье о том, что крымчане ещё об этом пожалеют. И я абсолютно уверен, что так и будет. Потому что уже сейчас видно, что на интересы населения в Крыму всем глубоко наплевать", — говорит социолог.

"Может ли Крым быть возвращён Украине? Думаю, что может, но опять-таки в постпутинский период, когда в России установится более цивилизованная вменяемая власть", — заметил Игорь Эйдман.

Напомним, ранее российский социолог назвал цели Кремля в Украине — раскол или превращение в вассала.

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