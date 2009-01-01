Российский военный эксперт объяснил, как Трамп лишил Путина главного козыря

Кремль долгое время видел в договоре СНВ лишь инструмент влияния на Вашингтон, считает Гольц.

Трамп лишил Путина главного козыря, считает Гольц Reuters

В ходе недавнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным хозяин Кремля предложил обсудить вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, заключенного в Праге на 10 лет в 2010 году.

Сначала Трамп просто не понял, о чем речь. Он взял паузу и после беседы с помощниками вдруг заявил, что этот договор невыгоден Соединенным Штатам, пишет российский военный обозреватель Александр Гольц на ej.ru.

Он считает, что Трамп проявил таким образом качества блестящего переговорщика.

"Он, что называется, в одно касание отнял у Владимира Путина его главный козырь. Все годы после заключения Пражского договора Москва регулярно и с удовольствием шантажировала Вашингтон. Как только случался конфликт, на думскую трибуну взбирался очередной депутат, требовавший немедленного выхода из Договора СНВ. И в большинстве случаев это срабатывало. Ведь сокращение ядерных вооружений было объявлено одной из главных целей администрации Обамы. А сделать что-либо в этом направлении можно было только при участии Москвы. В 2013-м Вашингтон предложил продолжить процесс ядерного разоружения, но Москва гордо отказалась. Даже на исходе президентства, летом прошлого года, Обама пытался хоть как-нибудь подвинуть Путина к значимым шагам в деле сокращения ядерных вооружений. Ну, если не хотите уменьшать свой ядерный арсенал, давайте продлим хотя бы действие Договора СНВ. Кремль и в этом случае проигнорировал предложение: если о чем-нибудь и договариваться, то уж точно не с "хромой уткой" Обамой. Хотелось продать продление СНВ подороже", — пишет эксперт.

Он пояснил, что Пражский договор — это результат многочисленных взаимных уступок и компромиссов, без которых не обходилось ни одно соглашение о стратегических вооружениях.

"Ядерные арсеналы России и США имеют разную структуру и организацию, привести их к некоему общему знаменателю — непростая задача. С одной стороны, этот договор чрезвычайно выгоден России. Он устанавливает такие потолки вооружений — 700 носителей и 1550 боеголовок, — что Москве сокращать ничего и не нужно. У России чуть больше 500 стратегических носителей. С другой стороны, Соединенным Штатам, у которых около 800 носителей, тоже не приходится сокращать слишком много. Так, по условиям договора, стратегический бомбардировщик, способный нести по меньшей мере два десятка крылатых ракет, засчитывается всего лишь как одна боеголовка. А у США гораздо больше стратегических бомбардировщиков, чем у России. Более того, договор позволяет американцам не уничтожать "лишние" ракеты и подводные лодки, а переводить их в некий "неядерный" статус", — подчеркнул обозреватель.

"Кремль долгое время видел в договоре с США лишь инструмент влияния на Вашингтон, средство для манипулирования американцами. И вот сегодня Трамп лишил Путина этого, еще вчера казалось, верного козыря", — отметил он.

"Разумеется, это серьезное поражение путинской дипломатии (не случайно в Кремле стараются делать вид, что ничего существенного не произошло). Похоже, прием, когда Путину было достаточно время от времени напоминать "контрпартнерам", что Россия обладает огромным запасом ядерных вооружений, больше не работает. Не исключено, что новый американский президент готов затеять новую гонку вооружений и посмотреть, кто быстрей сломается. При всех попытках России догнать США Москва будет производить столько ракет, самолетов и подводных ракет, сколько сможет. А Вашингтон столько, сколько захочет…", — добавил Гольц.

Напомним, ранее доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный объяснил в комментарии "Главреду", почему ядерное оружие является единственным козырем в руках Путина.