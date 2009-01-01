Российский "якорь" в Украине. Военный эксперт объяснил, зачем Москве нужен Донбасс

Удержать Украину в орбите влияния РФ можно было и без оккупации, говорит Николай Сунгуровский.

Николай Сунгуровский Главред

Москве не нужна оккупированная часть Донбасса, поэтому она урезает его финансирование, пытаясь перевести на самоокупаемость, но при этом для видимости создала пропагандистский

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал на чате в "Главреде".

"Нужен ли Донбасс России? Давайте вернемся к началу всего этого конфликта и зададимся вопросом, нужен ли был России Крым? Ведь, в принципе, если бы Россия оставила Крым в том состоянии, в котором находится сегодня Донбасс, то вопрос об удержании Украины в орбите российского влияния был бы решен с его помощью", — говорит военный эксперт.

"Однако предпочтение было отдано присоединению Крыма к России, и встал вопрос — а что же может служить тем "якорем", который удержит Украину в сфере российского влияния? И уже тогда было понятно, что Путин на Крыме не остановится, а его агрессия будет касаться тех регионов, которые исторически, ментально, экономически наиболее привязаны к России. В принципе, в этом была суть всей российской политики в отношении Украины на всем этапе ее независимости. И именно в таком качестве Донбасс и нужен России", — считает директор военных программ Центра Разумкова.

"Другой вопрос, что Россия понимает необходимость экономической поддержки этого региона. В условиях кризисного состояния самой России ее возможности по обеспечению Донбасса крайне ограничены. Поэтому всеми способами она пытается перевести его на "самообеспечение". С учетом той роли Донбасса — "якоря" — вряд ли Россия пойдет на его административную интеграцию, а создание всякого рода интеграционных комитетов призвано показать населению Донбасса, что Россия его не бросает", — резюмировал Николай Сунгуровский.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как Украине с помощью "гибридного ответа" вернуть оккупированный Донбасс.