Российский "якорь" в Украине. Военный эксперт объяснил, зачем Москве нужен Донбасс

Удержать Украину в орбите влияния РФ можно было и без оккупации, говорит Николай Сунгуровский.
Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал на чате в "Главреде".
"Нужен ли Донбасс России? Давайте вернемся к началу всего этого конфликта и зададимся вопросом, нужен ли был России Крым? Ведь, в принципе, если бы Россия оставила Крым в том состоянии, в котором находится сегодня Донбасс, то вопрос об удержании Украины в орбите российского влияния был бы решен с его помощью", — говорит военный эксперт.
"Однако предпочтение было отдано присоединению Крыма к России, и встал вопрос — а что же может служить тем "якорем", который удержит Украину в сфере российского влияния? И уже тогда было понятно, что Путин на Крыме не остановится, а его агрессия будет касаться тех регионов, которые исторически, ментально, экономически наиболее привязаны к России. В принципе, в этом была суть всей российской политики в отношении Украины на всем этапе ее независимости. И именно в таком качестве Донбасс и нужен России", — считает директор военных программ Центра Разумкова.
"Другой вопрос, что Россия понимает необходимость экономической поддержки этого региона. В условиях кризисного состояния самой России ее возможности по обеспечению Донбасса крайне ограничены. Поэтому всеми способами она пытается перевести его на "самообеспечение". С учетом той роли Донбасса — "якоря" — вряд ли Россия пойдет на его административную интеграцию, а создание всякого рода интеграционных комитетов призвано показать населению Донбасса, что Россия его не бросает", — резюмировал Николай Сунгуровский.
Напомним, ранее эксперт рассказал, как Украине с помощью "гибридного ответа" вернуть оккупированный Донбасс.