Российский журналист назвал имя очень опасного врага Украины

Патриарх Кирилл страшно радуется кровавым войнам, которые развязывала Российская империя, отметил Яковенко.

Украине нужно блокировать всякое присутствие на своей территории Московского патриархата, считает журналист Скриншот видео с youtube.com

Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что глава Русской православной церкви — патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) — очень опасный враг Украины.

Нашей стране нужно блокировать всякое присутствие на своей территории Московского патриархата, рассказал он "Обозревателю".

"Владимир Гундяев — это очень опасный враг Украины. Это надо очень хорошо понимать — и верующим, и неверующим, всем, кому дорога независимость Украины", — отметил собеседник.

По словам Яковенко, священнослужитель "очень радовался, что в XIX веке, когда Россия была жандармом Европы, она вела захватнические войны". "Вообще, совершенно потрясающее существо — этот Гундяев. Поп, который страшно радуется кровавым войнам, которые развязывала Российская империя", — добавил аналитик.

Ранее украинский историк, доктор исторических наук, профессор Станислав Кульчицкий говорил, что "совковость" для нашей страны наибольший враг, намного больший, чем президент России Владимир Путин.