Сегодня, 20:57 RSS

Российский журналист назвал отправной пункт в истории деградации путинского режима

Сегодня, 20:33

Процесс этот будет, скорее всего, долгим. Но рано или поздно путинского режима не станет, считает Евгений Киселев.

Путин
Владимир Путин Reuters
Аннексия Крыма, которую преподносила путинская пропаганда чуть ли не как новую точку отсчета на пути возрождения России как великой державы, рано или поздно будет восприниматься как отправной пункт в истории деградации путинского режима.

Об этом известный российский журналист и телеведущий Евгений Киселев написал в блоге на "Эхо Москвы".

Он отметил, что процесс этот будет, скорее всего, долгим. Но рано или поздно путинского режима не станет.

"По какому сценарию это произойдет — сегодня едва ли кто-то сможет описать. Но случится это неизбежно — и не исключено, к сожалению, что произойдет это по гораздо более жесткому и кровавому сценарию, нежели тот, по которому случилось падение коммунистического режима в СССР", — считает он.

"А Крым — его придется возвращать. Как пришлось вернуть независимость Латвии, Литве и Эстонии через 50 с лишним лет после того, как Советский Союз совершил акт аннексии трех балтийских государств — акт, который никогда не был признан теми же самыми Соединенными Штатами. Это тоже будет, возможно, очень тяжелый и болезненный процесс. Но пойдет он неизбежно — помяните мое слово", — добавил Киселев.

Подробнее на тему очередной годовщины аннексии Крыма читайте в материале Виталия Портникова "Третья годовщина оккупации Крыма как конец войны иллюзий".

Теги:  
Крым, Россия, Путин, Киселев
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...