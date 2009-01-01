Российский журналист назвал отправной пункт в истории деградации путинского режима

Процесс этот будет, скорее всего, долгим. Но рано или поздно путинского режима не станет, считает Евгений Киселев.

Владимир Путин Reuters

Аннексия Крыма , которую преподносила путинская пропаганда чуть ли не как новую точку отсчета на пути возрождения России как великой державы, рано или поздно будет восприниматься как отправной пункт в истории деградации путинского режима.

Об этом известный российский журналист и телеведущий Евгений Киселев написал в блоге на "Эхо Москвы".

Он отметил, что процесс этот будет, скорее всего, долгим. Но рано или поздно путинского режима не станет.

"По какому сценарию это произойдет — сегодня едва ли кто-то сможет описать. Но случится это неизбежно — и не исключено, к сожалению, что произойдет это по гораздо более жесткому и кровавому сценарию, нежели тот, по которому случилось падение коммунистического режима в СССР", — считает он.

"А Крым — его придется возвращать. Как пришлось вернуть независимость Латвии, Литве и Эстонии через 50 с лишним лет после того, как Советский Союз совершил акт аннексии трех балтийских государств — акт, который никогда не был признан теми же самыми Соединенными Штатами. Это тоже будет, возможно, очень тяжелый и болезненный процесс. Но пойдет он неизбежно — помяните мое слово", — добавил Киселев.

Подробнее на тему очередной годовщины аннексии Крыма читайте в материале Виталия Портникова "Третья годовщина оккупации Крыма как конец войны иллюзий".