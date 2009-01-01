Российский журналист объяснил, почему армия РФ стала ублюдочным символом предательской войны

Российские танки ассоциируются только с уничтожением городов в некогда самой близкой стране, пишет Аркадий Бабченко.

Российский военный 24tv.ua

Военно-морской флот ииз символов защиты превратились в символы самой ублюдочной, самой паскудной, самой предательской войны.

Об этом российский журналист и блогер Аркадий Бабченко пишет на своей странице в Facebook.

"Наткнулся у Бориса Акунина на статью "Какой должна быть армия в прекрасной России будущего". И там жаркое обсуждение. Как обустроить нам нашу армию", — пишет он.

"Друзья мои. Давайте я вам объясню, какой должна быть армия в прекрасной России будущего. А также какими в России должны быть дни ВДВ, ВМФ, Погранвойск и прочие военные праздники, в которые моя лента — отнюдь не патриотическая — каждый год наполняется поздравлениями. Типа Путин-Путиным, но армия отдельно", — продолжает блогер.

"Друзья мои, — обращается он к посетителям своей страницы в соцсети. — Наши морские флоты и десантные войска из символов защиты превратились в символы самой ублюдочной, самой паскудной, самой предательской войны. Наши красавцы линкоры и точеные истребители после Украины и Сирии не вызывают больше ничего, кроме омерзения. Наши танки ассоциируются только с уничтожением городов в некогда самой близкой стране. Наша синева и голубые береты напоминают только об ублюдочном предательстве окруженного противника в Иловайске, когда пообещали выход и расстреляли поверившую "слову офицера" колонну. Об ублюдочных женах, отказывающихся от своих "ихтамнетов" за квартиру и деньги. О десантниках-гопниках, пробивающих головы журналистам, когда они снимают, как те, как псы, хоронят своих же сослуживцев под номерками в безымянных ямах".

"Наши "Искандеры" ассоциируются теперь только с самой ублюдочной пропагандой, с идиотией и шизофренией, с ублюдочными хунвейбинами, избивающими редких противников войны, с безымянным наемным пушечным мясом в ЧВК Вагнера, с холодной войной и раздавленными помидорами", — пишет журналист.

"Наша пехота, автомат Калашникова и комплект "Ратник" ассоциируются теперь только с больным на всю голову ублюдком Мильчаковым, позирующим на фоне трупов и ставшим символом вторжения на Донбасс", — напомнил автор публикации.

"Все наши парады ассоциируются теперь только с захватом, убийствами, оккупацией, предательством, войной, трупами, трупами, трупами. Нет больше никакой отдельной от политики армии. Нет больше никакой элиты войск. Нет больше никакой гордости", — пишет Бабченко.

"Нет больше никаких вооруженных сил, которые, в гипотетической России будущего, когда мы, типа, придем к власти, будут служить добру и справедливости, — пишет журналист. — Эта страна после 1945 года влезла как минимум в тридцать пять войн и конфликтов — и все они были захватническими и агрессивными. Ни один из них — ни один! — не был освободительным или оборонительным. И по-другому здесь никогда и не было. И никогда и не будет".

"Так вот — в прекрасной России будущего армия должна быть запрещена к хренам собачьим. Лет так на сто. Как минимум. Как в Японии", — предлагает блогер.

"Потому что эта страна все лезет и лезет за свой *раный поребрик. Все убивает и убивает людей. Все нападает и нападает. Все отправляет свои авианосцы и штурмовики в Сирию, своих десантников в Украину, свои танки в Грузию", — пишет военный журналист.

"И когда вы поздравляете друг друга с днем любой из этих ублюдочных составляющих этого ублюдочного государства, и рассуждаете, как нам построить армию с человеческим лицом — это значит, что вы так ни черта и не поняли, друзья мои", — посетовал автор.

"Граната у обезьяны должна быть отобрана. Вот такая вот должна быть в России армия. Все. Точка", — подытожил Аркадий Бабченко.

Напомним, ранее журналист рассказал, когда российские солдаты перестанут "лезть за поребрик".