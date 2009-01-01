Российский журналист рассказал, что ждет ДНР и ЛНР, если с Путиным что-то случится

По словам Бабченко, если с Путиным что-то случится, ДНР и ЛНР перестанут существовать в течение двух недель.

Reuters Война в Украине выгодна одному человеку — президенту России Владимиру Путину. Только он должен принять решение о том, чтобы танки убрались с Донбасса.

Такое мнение выразил российский журналист Аркадий Бабченко в интервью "7x7".

"Все, что у нас сейчас происходит, выгодно одному человеку — Владимиру Владимировичу Путину, — заявил журналист.

По словам Бабченко, если с Путиным что-то случится, то ДНР и ЛНР перестанут существовать в течение двух недель. Война на Донбассе прекратится практически сразу.

"Все это произошло из-за желания одного подполковника КГБ почувствовать себя новым Наполеоном. Следующий президент закончит войну, если не придут к власти совсем конченные сталинисты, но мне этот вариант кажется маловероятным. Скорее всего, следующим у власти будет какой-нибудь Сечин или, что еще более вероятно, Навальный. Я думаю, войну на Донбассе они закончат на следующий же день", — сказал он.

По его словам, России больше ничего не нужно будет делать на Донбассе, достаточно просто уйти.

"Дальше Украина восстановит контроль над своими территориями, и все. Нет никаких шагов, которые должна предпринимать Украина в отношении этого конфликта. Если десять гопников бьют одного скрипача в подворотне, это не значит, что скрипач что-то должен делать, чтобы его перестали бить, гопники должны исчезнуть", — подчеркнул журналист.

"Не надо относиться к Украине как к зоопарку, в котором живут дикие медведи. То, что у нас с вами российский говор, здесь вычисляется с первого же слова, и все отлично понимают, что мы россияне, нас никто не трогает, никто не режет. Если вы ведете себя как человек, к вам будут относиться как к человеку. Если вы сюда приехали, значит, вы, скорее всего, не враг. Но если вы сейчас наденете георгиевскую ленточку и пойдете в сторону метро, то вы не пройдете и ста шагов, получите сразу по башке. Никто здесь с плакатами "Я ненавижу русских" не ходит. Но говорить, что уйдет Путин и будут такие отношения, как раньше... Не будет уже, разворот сделан.

Ранее Бабченко рассказал, как путинская власть изменила вектор развития Украины.

"Самое главное, что сделала путинская власть — она изменила вектор развития Украины, сейчас направленность только на Европу, не хотят иметь с Россией вообще ничего общего. Вот ров с крокодилами, а дальше живите, как хотите. Разбираться, кто виноват — Путин, интеллигенция, 86%, бурятские танкисты — это уже никого не волнует", — подчеркнул Бабаченко.