Российский журналист рассказал, как путинская власть изменила вектор развития Украины

Сейчас это называется "запоребрик", слово "кацап" уже практически не используется, подчеркнул Бабченко.

Власть РФ изменила вектор развития Украины, считает Бабченко news.eizvestia.com

В Украине нет русофобии и никто русских не боится, но здесь есть ненависть к государству Россия.

Об этом российский журналист и блогер Аркадий Бабченко заявил в интервью 7x7.

"Сейчас это называется "запоребрик", слово "кацап" уже практически не используется", — подчеркнул он.

"Когда страна нападает на когда-то бывшую самой братской Украину, откусывает часть территории, убивает десять тысяч человек, тут уже говорить просто не о чем", — отметил журналист.

"Самое главное, что сделала путинская власть — она изменила вектор развития Украины, сейчас направленность только на Европу, не хотят иметь с Россией вообще ничего общего. Вот ров с крокодилами, а дальше живите, как хотите. Разбираться, кто виноват — Путин, интеллигенция, 86 процентов, бурятские танкисты — это уже никого не волнует. В Киеве есть стена на Михайловском соборе, где 2700 портретов погибших. Туда приходишь и видишь, как у людей каменеют лица. И уже никому ты тут ничего не объяснишь, хотя вслух об это орать никто не будет", — добавил Бабченко.

Напомним, ранее журналист объяснил, почему путинская Россия обречена.