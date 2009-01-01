Российский журналист рассказал, когда РФ пойдет на открытое вторжение в Украину

Я думаю, что Россия все же вторгнется в Украину, но не сейчас, подчеркнул Бабченко.

Журналист рассказал о вторжени РФ в Украину russianarmya.ru

В случае тотального обнищания российского народа РФ может осуществить открытое военное вторжение в Украину

Об этом заявил российский военный журналист Аркадий Бабченко в интервью "Новому времени".

"Я думаю, что Россия все же вторгнется в Украину, но не сейчас. Вот когда дойдет до реального обнищания российского народа и программ по типу "нефть в обмен на продовольствие", тогда война точно понадобится, и Украина — очевидная цель", — сказал Бабченко.

В то же время он не считает, что российско-белорусские учения "Запад-2017", которые пройдут в сентябре, могут привести к попыткам вторжения российской армии в Украину со стороны Беларуси. О такой возможности неоднократно предупреждали власти Украины.

"(Этого не будет) … хотя бы потому, что такое вторжение автоматически повлекло бы за собой полномасштабную войну. А зачем это сегодня России и Владимиру Путину? Все только успокоилось и предсказуемо. Мотива нет", — уверен Бабченко.

Напомним, ранее волонтер объяснил, почему Путин может пойти на вторжение в Украину.