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Российский журналист рассказал, когда РФ может прекратить стрельбу на Донбассе

Сегодня, 22:17

Если украинцы сами откажутся от территории — это один вопрос, а если это будет инициировать ЕС, то это не поймут, заявил Радзиховский.

Россияне, армия, Россия, флаг
Российский военный 24tv.ua
Если бы руководство Украины само отказалось от ЛДНР, то Европа бы аплодировала, однако украинское руководство на это никогда не пойдет.

Об этом российский журналист и публицист Леонид Радзиховский заявил в интервью online.ua.

"Если украинцы сами откажутся от территории — это один вопрос, а если это будет инициировать ЕС, то это не поймут. Европейские политики могут отменять секторальные санкции против России, но в обмен на гарантию 100%-й заморозки ситуации. То есть, никаких выстрелов, ЛДНР превращается в Приднестровье, Россия их кормит. Секторальные санкции могут снять, но в обмен на символические уступки со стороны Путина. Вероятно, Кремль на это пойдет. Так можно жить, Молдова уже 20 лет живет", — добавил Радзиховский.

Напомним, ранее политолог рассказал, как блокада Донбасса заставит Кремль быть более сговорчивым.

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Донбасс, Украина, Европа, Россия, Радзиховский
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