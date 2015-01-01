Российский журналист рассказал, когда РФ может прекратить стрельбу на Донбассе

Если украинцы сами откажутся от территории — это один вопрос, а если это будет инициировать ЕС, то это не поймут, заявил Радзиховский.

Российский военный 24tv.ua

Если бы руководство Украины само отказалось от ЛДНР , то Европа бы аплодировала, однако украинское руководство на это никогда не пойдет.

Об этом российский журналист и публицист Леонид Радзиховский заявил в интервью online.ua.

"Если украинцы сами откажутся от территории — это один вопрос, а если это будет инициировать ЕС, то это не поймут. Европейские политики могут отменять секторальные санкции против России, но в обмен на гарантию 100%-й заморозки ситуации. То есть, никаких выстрелов, ЛДНР превращается в Приднестровье, Россия их кормит. Секторальные санкции могут снять, но в обмен на символические уступки со стороны Путина. Вероятно, Кремль на это пойдет. Так можно жить, Молдова уже 20 лет живет", — добавил Радзиховский.

Напомним, ранее политолог рассказал, как блокада Донбасса заставит Кремль быть более сговорчивым.