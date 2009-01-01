Российский журналист рассказал, почему авантюристы удерживают власть в РФ

Этап "несознанки" прошел, уступив место этапу нарочитого "забвения", пишет Сотник.

В России не хотят думать о проблеме ЛДНР nv.ua

Граждане России не хотят думать о проблеме ДНР и ЛНР на оккупированном Донбассе.

Об этом российский журналист Александр Сотник написал в материале на "Обозревателе".

"Победобесный" запал улетучился, уступив место апатии – что, собственно, и прогнозировалось, в частности, мной, полтора-два года назад. Направление движения "общественного маятника" в сторону раздражения через отчужденность было обозначено еще тогда. Этап "несознанки" прошел, уступив место этапу нарочитого "забвения". Оно выражается довольно примитивно: "Нас там и так не было. А те, кто был — пошли туда сами. Мы здесь ни при чем, мы никогда не лезли в политику, это — грязное дело. Вот кто этим занимался — тот пусть и отвечает…", — пишет он.

"Советский инфантилизм и нежелание нести ответственность за преступления, которые стали возможны благодаря общественному конформизму и, в лучшем случае, — молчанию — питательная среда для политических и военных авантюристов, удерживающих власть в России. Этот урок тоже надо усвоить", — подчеркнул Сотник.

Напомним, ранее журналист рассказал, что на оккупированном Донбассе люди ненавидят ЛДНР.