Российское командование приказало террористам повысить боевую готовность на Донбассе — разведка

В авральном порядке боевиков отправили на усиление лидирующих позиций, отметили в ГУР.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. vchasnoua.com

Российское командование в " Донецкой и Луганской народных республиках" ("ЛДНР") дало распоряжение повысить боевую готовность личного состава.

Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, это сделано с целью предотвращения традиционного увеличения количества правонарушений во время празднования в ВС РФ Дня артиллерии (19 ноября).

"Для предотвращения традиционного увеличения количества правонарушений во время празднования в ВС РФ Дня артиллерии (19 ноября) российское командование дало распоряжение повысить боевую готовность оккупационных войск. В авральном порядке боевиков отправили на усиление лидирующих позиций, частично осуществлялся выезд техники", — рассказали в разведке.

Кроме того, пропагандистский аппарат противника распространяет недостоверную информацию о постоянном продвижении сил АТО.

Таким образом главари бандформирований оправдывают свои требования по усилению бдительности и содержанию в готовности резервов для немедленного реагирования.

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