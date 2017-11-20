Российское командование приказало террористам повысить боевую готовность на Донбассе — разведка

В авральном порядке боевиков отправили на усиление лидирующих позиций, отметили в ГУР.
Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, это сделано с целью предотвращения традиционного увеличения количества правонарушений во время празднования в ВС РФ Дня артиллерии (19 ноября).
"Для предотвращения традиционного увеличения количества правонарушений во время празднования в ВС РФ Дня артиллерии (19 ноября) российское командование дало распоряжение повысить боевую готовность оккупационных войск. В авральном порядке боевиков отправили на усиление лидирующих позиций, частично осуществлялся выезд техники", — рассказали в разведке.
Кроме того, пропагандистский аппарат противника распространяет недостоверную информацию о постоянном продвижении сил АТО.
Таким образом главари бандформирований оправдывают свои требования по усилению бдительности и содержанию в готовности резервов для немедленного реагирования.
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