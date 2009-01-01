Россию загнали в угол, может применить тактику "выжженной земли" на Донбассе — волонтер

В Сирии российские военные перешли нравственный барьер и теперь они совершенно спокойно могут бомбить населенные районы.

Российские самолеты в Сирии

Россию загнали в угол и путинские войска могут в любой момент пойти в наступление против Украины применением авиации, которая откатали тактику "выжженной земли" в Сирии.

Об этом заявил волонтер, основатель фонда помощи армии "Повернись живим" Виталий Дейнега в интервью ONLINE.UA.

"Россию сейчас загнали в непростой угол... Она может огрызнуться. Вероятность этого, все равно, остается очень маленькой. Я не буду, как некоторые люди любят, делать себе рейтинг на криках, что Россия завтра нападет. Нет. Не нападет. Но эта опасность — она ​​тоже есть", — сказал Дейнега.

По его словам, в любой момент в Украине может случиться то же, что и в Сирии.

"Я понимаю президента, почему он не объявляет какой-то большей мобилизации — хотя это должно быть. И должна быть немного больше работа с резервистами, чем сейчас. Потому что мы не застрахованы, что завтра у нас не начнется Сирия реально. Совершенно не застрахованы", — сказал Дейнега.

Он также считает, что в Сирии российские военные перешли нравственный барьер.

"Сейчас они в Сирии закончили. Они, все эти чуваки, уже перешли нравственный барьер. Они уже совершенно спокойно могут бомбить населенные районы. Они на Алеппо прекрасно откатали тактику "выжженной земли". У их пилотов уже не дрогнет рука нажать кнопку, зная, что там погибнут гражданские люди. Посмотрим", — подчеркнул волонтер.

Напомним, ранее генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец заявил, что применение Россией авиации в войне на Донбассе нельзя исключать: она может быть использована, если конфликт "будет разрастаться".