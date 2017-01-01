РосСМИ узнали, как Путин может попытаться решить проблему с явкой на "выборы" в Крыму

Президент РФ, возможно, проголосует не в столице страны.
Для голосования российского лидера "подбирают такой регион, где могут возникнуть проблемы с явкой", рассказал источник российского "Коммерсанта".
"… приезд Владимира Путина повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года", — отметил собеседник.
Ранее Центризбирком РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента и двух его соперников. Российский оппозиционер, тринадцатый чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что в стране "предстоит переназначение Путина".