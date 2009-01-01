Ротацию ВСУ под Авдеевкой боевики встретили мощными обстрелами, опубликовано видео

Боевики мощными обстрелами встретили на передовой десантников.

Позиции ВСУ под Авдеевкой. Reuters

В районе АТО на Донбассе неспокойно. Впервые за долгое время недалеко от Опытного и Авдеевки Донецкой области боевики бьют реактивными системами залпового огня "Град".

Боевики мощными обстрелами встретили на передовой десантников. Они недавно заменили здесь своих собратьев, сообщает телеканал 24.

В нескольких сотнях метров работает вражеская БМП. Это лишь эхо смертельно опасных поздравлений от террористов, которые здесь, под Авдеевкой, звучат последние несколько дней.

Чтобы добежать до укрытия, у бойцов иногда остаются секунды.

"Минометка была. И засыпало меня стенкой, сильно прижало. Доставали меня минут 5. Товарищ там погиб", — рассказал военнослужащий ВСУ "Танчик".

Первые залпы "Градов" прозвучали еще засветло. За полтора часа на позиции украинских военных прилетело полсотни снарядов, от которых образовались воронки, глубиной в человеческий рост.

Реактивными снарядами террористы целились в укрепление военных. Для обстрела использовали снаряды фугасного действия, которые взрываются не от контакта с объектом, а после проникновения вглубь цели.

Террористы ЛДНР корректировали огонь с беспилотников — здесь их слышали и видели во время обстрела и уже после него.

Было около 6 налетов огневых. Залпы по 8 — 10 снарядов одновременно. Затем 10 — 15 минут перерыв и снова огонь, — отметил военнослужащий ВСУ "Форсаж".

Среди вспаханного поля воины теперь собирают осколки и внимательно всматриваются под ноги, потому что разорвалось не все. Снаряд длиной почти 3 метра врезается в землю полностью, оставляет после себя лишь небольшое отверстие.

По словам военных, били террористы скорее всего с дистанции более 10 километров. К тому же после обстрела "Градами" ударили еще и крупнокалиберными минометами. На этот раз все уцелели.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук рассказал о непонятной ситуации на Донбассе: напоминает 2014 год.

видео: телеканал 24