Ротацию ВСУ под Авдеевкой боевики встретили мощными обстрелами, опубликовано видео

Боевики мощными обстрелами встретили на передовой десантников.
Боевики мощными обстрелами встретили на передовой десантников. Они недавно заменили здесь своих собратьев, сообщает телеканал 24.
В нескольких сотнях метров работает вражеская БМП. Это лишь эхо смертельно опасных поздравлений от террористов, которые здесь, под Авдеевкой, звучат последние несколько дней.
Чтобы добежать до укрытия, у бойцов иногда остаются секунды.
"Минометка была. И засыпало меня стенкой, сильно прижало. Доставали меня минут 5. Товарищ там погиб", — рассказал военнослужащий ВСУ "Танчик".
Первые залпы "Градов" прозвучали еще засветло. За полтора часа на позиции украинских военных прилетело полсотни снарядов, от которых образовались воронки, глубиной в человеческий рост.
Реактивными снарядами террористы целились в укрепление военных. Для обстрела использовали снаряды фугасного действия, которые взрываются не от контакта с объектом, а после проникновения вглубь цели.
Террористы ЛДНР корректировали огонь с беспилотников — здесь их слышали и видели во время обстрела и уже после него.
Было около 6 налетов огневых. Залпы по 8 — 10 снарядов одновременно. Затем 10 — 15 минут перерыв и снова огонь, — отметил военнослужащий ВСУ "Форсаж".
Среди вспаханного поля воины теперь собирают осколки и внимательно всматриваются под ноги, потому что разорвалось не все. Снаряд длиной почти 3 метра врезается в землю полностью, оставляет после себя лишь небольшое отверстие.
По словам военных, били террористы скорее всего с дистанции более 10 километров. К тому же после обстрела "Градами" ударили еще и крупнокалиберными минометами. На этот раз все уцелели.
Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук рассказал о непонятной ситуации на Донбассе: напоминает 2014 год.
видео: телеканал 24