Розенблат с золотом и бриллиантами задержан при попытке вылететь из Украины — СМИ

Розенблат направлялся в Германию.

Борислав Розенблат. УНИАН

Сегодня, 19 октября, в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудниками НАБУ был задержан гражданин Украины, депутат Верховной Рады Борислав Розенблат при попытке вылететь рейсом W67307 "Киев – Кельн" в Германию.

Об этом со ссылкой на источник в аэропорту сообщает LB.ua.

По его словам, при себе у Розенблата были золото и бриллианты. Собеседник издания напомнил, что Розенблат вчера и сегодня не явился в суд.

Напомним, 19 июня детективы НАБУ задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в добыче янтаря. По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов. Установлена вероятная причастность Розенблата (исключен из фракции БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт").

11 июля Верховная Рада предоставила согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказала в предоставлении согласия на их задержание и арест.

18 июля Соломенский райсуд Киева назначил Розенблату меру пресечения в виде 7 млн грн залога и запретил без разрешения следователя покидать Киев или Житомир. Кроме того, суд удовлетворил другие условия, о которых просили прокуроры, а именно — обязал Розенблата носить электронное устройство контроля, сдать на хранение загранпаспорт и другие документы, которые дают право въезда/выезда из Украины.

19 августа суд продлил Розенблату срок выполнения процессуальных обязательств в рамках пресечения до 17 октября.

Розенблат подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом"), ч. 2 ст. 369-2 ("Злоупотребление влиянием") Уголовного кодекса Украины.

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