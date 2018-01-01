Розенко рассказал, когда Рада может принять закон о госязыке

Возникла необходимость принятия закона о статусе и функционировании государственного языка, подчеркнул Павел Розенко.

Павел Розенко рассказал о законопроекте о госязыке Главред

Необходимость рассмотрения законопроекта о функционировании государственного языка возникла после решения Конституционного суда, который отменил закон Кивалова-Колесниченко, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко в ходе чата в "Главреде"

По его словам, для избежания правового вакуума возникла необходимость принятия закона о статусе и функционировании государственного языка.

"Комитет ВРУ по вопросам культуры сделал неплохую работу, и на сегодняшний день законопроект 5670-Д (о госязыке, — ред.) поддержали представители практически всех фракций и групп, плюс внефракционные. Таким образом, консенсус в ВР в этом вопросе уже найден и в ближайшее время закон может быть проголосован", — рассказал Розенко.

Он также добавил, что по вопросу законодательного урегулирования языков нацменьшинств еще не завершены дискуссии: "К этому процессу должны быть привлечены международные эксперты, Венецианская комиссия, поэтому этот процесс может затянуться, а по закону о государственном языке тянуть нельзя".

Напомним, ранее Розенко рассказал, как каждый год санкций отбрасывает Россию на десятки лет назад.