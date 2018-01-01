Розенко рассказал, когда Рада может принять закон о госязыке

Возникла необходимость принятия закона о статусе и функционировании государственного языка, подчеркнул Павел Розенко.
По его словам, для избежания правового вакуума возникла необходимость принятия закона о статусе и функционировании государственного языка.
"Комитет ВРУ по вопросам культуры сделал неплохую работу, и на сегодняшний день законопроект 5670-Д (о госязыке, — ред.) поддержали представители практически всех фракций и групп, плюс внефракционные. Таким образом, консенсус в ВР в этом вопросе уже найден и в ближайшее время закон может быть проголосован", — рассказал Розенко.
Он также добавил, что по вопросу законодательного урегулирования языков нацменьшинств еще не завершены дискуссии: "К этому процессу должны быть привлечены международные эксперты, Венецианская комиссия, поэтому этот процесс может затянуться, а по закону о государственном языке тянуть нельзя".
Напомним, ранее Розенко рассказал, как каждый год санкций отбрасывает Россию на десятки лет назад.