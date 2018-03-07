Розенко: Термин "Малопольша" сравним с фразой "Крым был и будет российским"

Чтобы решить украино-польский вопрос властям Украины необходимо провести переговоры с Варшавой.

Розенко обеспокоен терминологией «антибандеровского закона» Главред

"Как реагировать нам, когда в закон про Институт национальной памяти Польши, я говорю уже про преследование украинцев, я говорю про то, что вводится термин "Восточная Малопольша"? А, извините, "Восточная Малопольша" стоит в одном разряде с термином "Крым был и будет российским", — сказал Розенко в интервью каналу Zik.

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Именно на разрешение этого вопроса направлены сейчас усилия украинских чиновников, добавил Розенко.

"Мы говорим польским коллегам, что украинцы и поляки являются друзьями и братьями, что в течение последних 26 лет мы поддерживали друг друга. Мы говорим, что в Украине нет антипольских настроений и не надо их подкармливать. Не надо также осуществлять шаги, которые приведут в том числе к возмущению украинского общества. Еще нельзя разрушать украинские памятники в Польше", – рассказал он.

Он также высказался против преследования украинских заробитчан в Польше.

Ранее Розенко пожаловался, что по состоянию на сегодня в Польше разрушены 8 украинских памятников, а работы по восстановлению не ведутся.