Рубан ехал в ДНР за Савченко, но был задержан СБУ



Руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" задержали на КПВВ "Марьинка".

Владимир Рубан Сергей Иванча / Facebook

На контрольном пункте "Марьинка" сотрудникизадержали руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом сообщила журналистка Ирина Сампан на своей странице в Facebook.

"Руководителя украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержала СБУ на КПВВ "Марьинка". Он ехал в ОРДО за Надеждой Савченко", — пишет журналистка. По ее словам, что сотрудники спецслужбы допрашивали переговорщика уже несколько часов.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила информацию о задержании Рубана.

"В Донецкой области СБУ проводит допрос Владимира Рубана в связи с фактом нарушения им установленного порядка пересечения линии разграничения в районе проведения АТО. Также изучается вопрос о возможной отмене разрешения о пересечении линии соприкосновения гражданину Украины Рубану В.В.", — говорится в сообщении.

Напомним, Надежда Савченко уже несколько дней пребывает ДНР — посетила тюрьму в оккупированной Макеевке, где содержатся украинские военнопленные.