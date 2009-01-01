Рука Кремля не дрогнет. Экс-депутат Госдумы не исключает теракты в Крыму

Пономарев склонен считать, что к подрыву жилых домов незадолго до начала Второй российско-чеченской войны причастна ФСБ.

Владимир Путин. Reuters В оккупрованном Крыму перед выборами президента РФ режим Владимира Путина может прибегнуть к тактике совершения терактов против гражданских лиц, если это каким-либо образом поможет повысить явку.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в эфире телеканала "Прямий".

По его убеждению, российская власть склонна к подобного рода действиям и не имеет в этом никаких моральных ограничений.

Пономарев, в частности, склонен считать, что к подрыву жилых домов незадолго до начала Второй российско-чеченской войны причастна ФСБ.

"Что касается сложившейся ситуации, я не понимаю, зачем это могло бы понадобиться, так как на мой взгляд, в кремлевских технологов, все же, главная задача — не повышать рейтинг Путина, а его снижать. А повышение террористической опасности и на явку тоже обычно действует негативным образом, потому что люди начинают бояться и остаются дома. Конечно, если они будут видеть, что так можно повысить явку, интерес к выборам, чтобы народ заново энергизировать, чтобы они пришли и поддержали своего вождя — вряд ли у кого-нибудь дрогнет рука. Но, слава Богу, я не вижу, зачем", — отметил политик.

Стоит отметить, 1 ноября на южном побережье оккупированного Крыма были повреждены два газопровода среднего давления, а также несколько высоковольтных линий электропередач. Оккупационные власти Крыма обвинила в повреждении газопроводов "диверсантов" из Украины.

Напомним, ранее Пономарёв заявлял, что Путин, скорее всего, свой пост живым не покинет.

Видео: "Прямий"