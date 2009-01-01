Руки отрублю. Порошенко никому не даст воровать у армии

Порошенко заявил, что армия является предметом его персональной заботы.

Петр Порошенко. Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко предупредил, что никому не позволит воровать у армии.

Об этом президент сказал, комментируя задержание из-за коррупции высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны, пишет УНИАН.

"Никому не позволю воровать у армии. Тем, кто будет воровать у армии, руки отрублю. Это позиция президента, потому что армия является предметом моей персональной заботы, потому что армия является одним из наших очевидных достижений за три года", — подчеркнул Порошенко.

Напомним, силовики разоблачили коррупционную схему по растрате более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича задержали 11 октября во время проведения следственных действий (обысков).

Еще двое подозреваемых — служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.