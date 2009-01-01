"Руки по локоть в крови". Российский политолог назвал агента Путина в украинской политике

Какие могут быть переговоры Медведчука с российской стороной, говорит Пионтковский.

Политолог назвал Медведчука агентом Путина Reuters

Один из организаторов убийств на Майдане, организатор войны, "руки которого по локоть в крови", кум президента РФ Виктор Медведчук является крупным государственным деятелем Украины.

Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский, сообщает "Обозреватель".

"В который раз я хочу спросить у украинской аудитории: почему такой заклятый враг украинского народа, один из организаторов убийств на Майдане, организатор войны, руки которого по локоть в крови, Медведчук не только на свободе", — отмечает он.

Политолог подчеркнул, что Медведчук, несмотря на вышеперечисленные факты, продолжает принимать активное участие в политической жизни нашей страны.

"Он крупный государственный деятель Украины. По поручению президента он участвует в каких-то переговорах. Какие могут быть переговоры Медведчука с российской стороной, когда это стопроцентный их агент?" — добавляет Пионтковский.

Напомним, ранее сообщалось, что из Конотопа сторонников кума Путина выгнали взашей.