"Руки по локоть в крови". Российский политолог назвал агента Путина в украинской политике

Какие могут быть переговоры Медведчука с российской стороной, говорит Пионтковский.
Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский, сообщает "Обозреватель".
"В который раз я хочу спросить у украинской аудитории: почему такой заклятый враг украинского народа, один из организаторов убийств на Майдане, организатор войны, руки которого по локоть в крови, Медведчук не только на свободе", — отмечает он.
Политолог подчеркнул, что Медведчук, несмотря на вышеперечисленные факты, продолжает принимать активное участие в политической жизни нашей страны.
"Он крупный государственный деятель Украины. По поручению президента он участвует в каких-то переговорах. Какие могут быть переговоры Медведчука с российской стороной, когда это стопроцентный их агент?" — добавляет Пионтковский.
Напомним, ранее сообщалось, что из Конотопа сторонников кума Путина выгнали взашей.