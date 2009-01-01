Руки по локти в украинской крови. Почему ликвидация "Моторолы" и "Гиви" – шаг к амнистии боевиков

Россия хочет показать Украине, что нет препятствий для выполнения Минских соглашений, говорит Дмитрия Снегирев.

Уничтожением раскрученных в просепаратистских СМИ одиозных полевых командиров ДНР Арсена Павлова и Михаила Толстых, более известных по позывным "Гиви" и "Моторола", Россия дает понять, что не должно быть никаких препятствий для предоставления остальным боевикам амнистии, записанной в Минских соглашениях.

Об этом сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал на чате в "Главреде".

"Гиви" и "Моторола" — это медийные персонажи, в свое время созданные российскими СМИ, чтобы продемонстрировать "народный характер" военного противостояния на востоке Украины. После того как они стали ненужными свои хозяевам, их ликвидировали. На их места пришли менее известные или вообще неизвестные персонажи, которые не являются самостоятельным фигур ни в политическом, ни в военном плане и не несут потенциальной угрозы главарям боевиков Захарченко и Плотницкому", — говорит сопредседатель "Правої справи".

По его мнению, ликвидации главарей боевиков банд "Сомали" и "Спарта" связаны между собой, но украинские спецслужбы не имеют к этому никакого отношения.

"За их физическим устранением стоят российские спецслужбы. Самим фактом ликвидации одиозных полевых командиров Россия пытается показать Украине, что теперь нет никаких препятствий для выполнения Минских соглашений для так называемой "всеобщей амнистии". Как известно, украинская сторона настаивала на том, что проведение амнистии невозможно, потому что тогда под его действие попадут одиозные главари боевиков, у которых руки по локти в украинской крови", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему "Бес" и атаман Козицын — новые кандидаты на уничтожение после "Гиви".

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