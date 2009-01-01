Руководителям Нацполиции объявили подозрение в преступлениях против активистов Майдана

Вместе с руководителями Национальной полиции о подозрении сообщили еще одному бывшему сотруднику Министерства внутренних дел Украины.

ГПУ объявила подозрение руководителям НПУ ZN.UA

Двум руководителям Национальной полиции сообщили о подозрении в преступлениях против активистов Евромайдана

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что вместе с руководителями Национальной полиции о подозрении сообщили еще одному бывшему сотруднику Министерства внутренних дел Украины.

Подозрение объявлено из-за препятствия митингам активистов Евромайдана в 2013-2014 годах. В том числе это препятствие выражалось в разработке проектов Кабинета министров, которые предоставляли правоохранителям разрешение на применение гранат российского производства против активистов в феврале 2014 года. Также подозрение касается координации силовиков во время вооруженного разгона митингующих 18-19 февраля 2014 года.

"Кроме того, одному из подозреваемых сообщено о подозрении по факту незаконной дачи неправомерной выгоды работникам правоохранительных органов с целью склонения их к совершению преступлений в отношении участников протестов в Киеве в 2013-2014 годах. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", — отметили в Генпрокуратуре.

Народный депутат от "Батькивщины" Игорь Луценко на своей странице в Facebook написал, что речь идет об Игоре Бабиче, Анатолие Серединском и Сергее Поготове.

Бабич и Серединский, которые сейчас занимают должности главы и заместителя главы Департамента превентивной деятельности Нацполиции соответственно, во время Майдана работали в отделе службы работы конвойных подразделений специальных учреждений и судебной милиции. В то же время Сергей Поготов, который сейчас возглавляет группу по охранной деятельности в НАК "Нафтогаз Украина", во время Революции достоинства занимал должность первого заместителя руководителя Департамента общественной безопасности МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшие сотрудники харьковского "Беркута" Виталий Гончаренко, Александр Костюк, Владислав Мастега и Артем Войлоков, которые проходят по делу об убийствах и преследованиях активистов Євромайдана, поехали в РФ.