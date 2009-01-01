Румынские националисты подстрекают нацменьшинства Закарпатья к акциям неповиновения

Румын и венгров призывают "отстаивать свои права на воспитание детей на родном языке".

Протестующие румыны Reuters

1 октября перед зданием префекта Сату-Маре (Румыния) запланировано проведение "демонстрации солидарности с участием румын и венгров независимо от политических взглядов".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, акция должна пройти в поддержку венгерского и румынского национальных меньшинств Закарпатья, права которых якобы "нарушает" новая редакция Закона Украины "Об образовании".

Организаторы акции — руководители Национальной партии Трансильвании (лидер Л.Токеш) планируют призвать венгров и румын Закарпатья "отстаивать свои права на воспитание детей на родном языке", в т.ч. проводя акции гражданского неповиновения, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Бухаресте хотят расшатать ситуацию в Украине: подстрекают румын игнорировать нашу Конституцию.