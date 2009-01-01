Ряды боевиков ДНР пополнили удмурты — СМИ

Жители Шахтерска якобы видели террористов нетипичной внешности.

Боевик ДНР, иллюстрация Reuters

Изна захваченную часть Донбасса прибыло пополнение для, в частности, 45 жителей Удмуртии.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные источников в Вооруженных Силах Украины.

В ведомстве уточнили, что "свежие" пособники террористов должны пополнить подразделения связи.

"Также прослеживается появление новых боевиков из этой республики (Удмуртской — Ред.) в составе отдельной артиллерийской бригады (ДНР — Ред.)", — отметили журналисты.

По их данным, жители Шахтерска неоднократно видели на рынке террористов в форме псевдореспублики с нашивками отдельного танкового батальона "Дизель", которые, судя по нетипичной внешности и диалекту, являлись удмуртами.

Ранее в Минобороны сообщили, что на востоке Украины в рядах боевиков ЛНР из-за неукомплектованности подразделений существенно возросла физическая нагрузка на личный состав, что приводит к психическим расстройствам бойцов.