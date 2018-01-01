С "документами" боевиков. Стали известны подробности задержания экс-нардепа Шепелева

9 февраля Шепелеву будут избирать меру пресечения.

Информацию о задержании правоохранителями бывшего народного депутата Александра Шепелева, подозреваемого в организации умышленного убийства и совершении других преступлений, подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Да, его вчера задержали", — сказала она в комментарии УНИАН и добавила, что подробности задержания будут обнародованы позже.

Также Сарган сообщила, что сегодня Шепелеву будут избирать меру пресечения. "Мера пресечения будет избираться сегодня по адресу: Крестовый переулок, 4 (Печерский райсуд Киева, — ред.). Судья Ирина Литвинова. Время сейчас еще неизвестно", — сказала пресс-секретарь генпрокурора.

В сообщении в Facebook Сарган рассказала, что во время задержания у Шепелева выялено "удостоверение" сотрудника "министерства государственной безопасности "ДНР".

Напомним, Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставлен в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.

По данным ГПУ, Шепелев подозревается в совершении организации умышленного убийства и покушении на умышленное убийство двух или более лиц, по заказу, по предварительному сговору группой лиц; организации завладения транспортным средством; организации хищения государственных денежных средств ПАО "Родовид Банк", их легализации и служебном подлоге.