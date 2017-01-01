Саакашивили переиграл Порошенко - эксперт

Передача оппозиционера в руки грузинского правосудия откладывается, а других рычагов воздействия на Саакашвили у Банковой нет.

Выслать Саакашвили из Украины до вердикта окружного административного суда невозможно. Reuters

Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов прокомментировал противостояние власти и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

По его словам, передать оппозиционера Тбилиси сегодня будет затруднительно, так же как депортировать Саакашвили.

"Власть проиграла с отменой указа о гражданстве и с попыткой запретить въезд. То же самое с мерой пресечения и уголовным делом - проигрыш. Бесперспективное подозрение, недопустимые доказательства, ошибки в процедурах. Прогнозирую, что 3-го января апелляционный суд оставит в силе то, что выгодно именно Саакашвили и откажется его арестовывать, несмотря на давление президентского окружения", - отметил Портнов на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, передача оппозиционера в руки грузинского правосудия откладывается, так как грузинские власти резко затормозили процесс, а осуществить депортацию или экстрадицию Киеву вряд ли удастся.

"Экстрадировать некуда и формально не за что. Все возможности исчерпаны двумя предыдущими 2015 года отказами украинской прокуратуры. Заново нельзя - запрещают международные акты. Депортация невозможна, потому что Саакашвили еще проходит слушанья в окружном административном. Если проиграют, нужно подать апелляции. Пока апелляционный суд не рассмотрит, депортировать нельзя", - заявил экс-глава АП.

Портнов отметил, что в настоящий момент идет давление на тех, кто принимает решения в деле Саакашвили.

"По судье Ларисе Цокол начата дисциплинарная процедура, по Печерскому суду, отпустившему Саакашвили из под ареста, ВРП приняло решение о ликвидации суда, по апелляционному суду Киева, которому еще предстоит рассматривать на это апелляцию, решение о ликвидации принято, но не опубликовано, по окружному административному - в котором Саакашвили спорить с миграционной службой - проект решения о ликвидации завизирован. Итог. Саакашвили пока переиграл Президента Порошенко", - резмюировал эксперт.

Как сообщалось ранее, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА, а ныне лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили рассказал о том, что сотрудники СБУ требуют от него сдачи образца голоса.

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