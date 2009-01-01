Саакашвили анонсировал свое возвращение в Украину 10 сентября

По словам экс-президента Грузии, он будет ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец".

Михеил Саакашвили УНИАН

Лишенный украинского гражданства бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что приедет в Украину 10 сентября.

Об этом он сказал сегодня во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

По его словам, он "будет ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец". При этом Саакашвили надеется, что возле пункта пропуска во Львовской области соберутся те люди, которые его поддерживают.

Он также заявил о намерении в суде оспорить потерю украинского гражданства. Саакашвили призывает украинские власти не превращать факт его приезда в "очередной цирк для российских каналов".

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы Украины изымут паспорт у экс-президента Грузии, бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили и не пропустят на территорию Украины, если он попытается пересечь границу.