Саакашвили и Мосийчук поскандалили в прямом эфире из-за Бандеры, видео

Нардеп даже пытался наброситься на экс-чиновника с тростью.

Между оппонентами стал ведущий программы Скриншот видео с youtube.com

По данным издания, народный избранник даже пытался наброситься на оппонента с тростью.

Спор начался с того, что Мосийчук спросил у Саакашвили, он за Бандеру или против, на что тот ответил — "за Украину". "Если бы Бандера был жив, он бы в первую очередь уничтожал бы коррупционеров", — заявил бывший чиновник.

Нардеп, в свою очередь, обвинил собеседника в коррупции и подбежал к нему с тростью. "Вы с компанией, Саакашвили, каждый месяц получали по 200 тысяч! Вы, Саакашвили, с компанией Шеварнадзе (экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе — Ред.). Есть платежки! Его племянник их обнародовал. Вы также занимались коррупцией в Грузии. Вы также коррупционер и вас за это преследуют", — сказал Мосийчук. Добраться разъяренному гостю до оппонента помешал ведущий.

Напомним, в октябре в центре Киева — под Верховной Радой — митингующие забросали яйцами народного депутата Алексея Гончаренко, а также назвали "м*даком" и "губошлепом".