Саакашвили не явился на свой суд по делу о "прорыве" через границу, политик назвал причину

Сам Саакашвили рассказал, что решил не отменять своей встречи в Черкассах, поэтому не явился на заседание суда.

Михеил Саакашвили. facebook.com/pg/SaakashviliMikheil

Сам Саакашвили на судебное заседание не явился, а его интересы представляют адвокаты. Вместо этого он планирует 22 сентября посетить Черкассы, пишет ВВС-Украина.

Сегодня, 22 сентября, на заседании заслушивает свидетелей и просматривает видео событий на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября.

Как сообщил сам Саакашвили на своей стрнаице в Facebook, он решил не отменять своей встречи в Черкассах, поэтому не явился на заседание по делу о "Незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины".

"Именно к этому и стремится власть — измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом", — говорит Саакашвили.

При этом политик заявил, что судья Юрий Белоус, который рассматривает дело, получил указание от имени Порошенко "вынести решение и оштрафовать меня за "нелегальный переход границы", мотивируя это политической обстановкой в стране".

"Я никогда не передаю сплетни и более чем уверен, что судья Белоус принимал участие в таких переговорах. Надеюсь, не нужно никому объяснять, что это не просто разговоры и обещания, а действие, которое наказывается в соответствии с уголовным кодексом", — заявил Саакашвили.

К слову, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили прокомментировал заявления о том, что он якобы должен уплатить штраф за "незаконное" пересечение границы.

Стоит отметить, что по обвинению в незаконном пересечении границы Саакашвили грозит штраф от 1700 до 3400 грн или административный арест на 15 суток.

Напомним, 10 сентября Саакашвили пересек украинскую границу. Представители пограничной службы назвали въезд в Украину незаконным и составили на него административный протокол.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили, который в то время как раз находился в США.

Представители украинской власти заявляли, что у Саакашвили отсутствует действующий украинский паспорт, поэтому его не могут пустить на территорию Украины.

видео: ТСН