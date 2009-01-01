Саакашвили утверждает: Луценко запустил подготовку документов для его ареста и экстрадиции в Грузию

Действия чиновника кто-то заказал, считает политик.

Михеил Саакашвили

Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА, которого, утверждает, что генпрокурорзапустил процесс подготовки документов для его ареста и экстрадиции в грузинское государство.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время политик выразил мнение, что такие действия чиновника кто-то заказал.

"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", — говорится в сообщении.

Ранее Юрий Луценко говорил, что Государственная миграционная служба Украины отказала Михеилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца, сейчас он не имеет "специальных обстоятельств, которые бы могли исключить его депортацию или экстрадицию".