Саакашвили утверждает: Луценко запустил подготовку документов для его ареста и экстрадиции в Грузию

Действия чиновника кто-то заказал, считает политик.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В то же время политик выразил мнение, что такие действия чиновника кто-то заказал.
"В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства", — говорится в сообщении.
Ранее Юрий Луценко говорил, что Государственная миграционная служба Украины отказала Михеилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца, сейчас он не имеет "специальных обстоятельств, которые бы могли исключить его депортацию или экстрадицию".