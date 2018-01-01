Саакашвили обзавелся удостоверением личности в Нидерландах, фото

Саакашвили решительно настроен вернуть себе украинское гражданство.

Михеил Саакашвили. Facebook.com

В Нидерландах экс-президент Грузии, лидер "Руху нових сил" Михеил Саакашвили получил удостоверение личности, которое дает право на проживание и работу в Европейском Союзе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что "довольно решительно настроен вернуть себе украинское гражданство".

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, что дает право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", — написал он,

Напомним, 12 февраля Михеил Саакашвили прибыл в Польшу в связи с депортацией из Украины.