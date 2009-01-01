Саакашвили отказали в предоставлении политического убежища в Украине — Луценко

Господин Саакашвили как всегда в суд с обжалованием этого решения не обратился, отметил генпрокурор.
Об этом заявил журналистами генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает 112.ua.
"У нас есть новость, если я ранее заявлял, что он имеет статус, который исключает любой способ его депортации или экстрадиции, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление. Господин Саакашвили как всегда в суд с обжалованием этого решения не обратился. Поэтому сейчас он апатрид, без всяких специальных обстоятельств, которые бы могли исключить его депортацию или экстрадицию. И Государственная миграционная служба знает это точно", — заявил генеральный прокурор.
Напомним, ранее Луценко заявил, что протестующие под Верховной Радой при финансовой поддержке из-за рубежа готовят силовой переворот в Украине.
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