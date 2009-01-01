Саакашвили отказали в предоставлении политического убежища в Украине — Луценко

Господин Саакашвили как всегда в суд с обжалованием этого решения не обратился, отметил генпрокурор.

Михеил Саакашвили УНИАН

Государственная миграционная служба отказала экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили в предоставлении политического убежища в Украине.

Об этом заявил журналистами генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает 112.ua.

"У нас есть новость, если я ранее заявлял, что он имеет статус, который исключает любой способ его депортации или экстрадиции, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление. Господин Саакашвили как всегда в суд с обжалованием этого решения не обратился. Поэтому сейчас он апатрид, без всяких специальных обстоятельств, которые бы могли исключить его депортацию или экстрадицию. И Государственная миграционная служба знает это точно", — заявил генеральный прокурор.

Напомним, ранее Луценко заявил, что протестующие под Верховной Радой при финансовой поддержке из-за рубежа готовят силовой переворот в Украине.

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